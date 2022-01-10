Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тsn.ua.

С наступлением 2022 года, также будут введены новшества, среди которых одним из самых болезненных является обязательный техосмотр для легковых авто, который был отменен еще в 2011 году. Такие требования существуют в странах ЕС.

Такая норма может стать катастрофой для владельцев старых авто, которые точно не смогут пройти проверку на соответствие транспортного средства стандартам по экологии. Кроме того, техосмотр не смогут пройти автомобили, побывавшие в серьезном ДТП.

Правда, пока не известно, как эта система будет работать.

Также серьезные изменения произошли в размерах штрафов за различные нарушения ПДД. Стоит отметить, что езда без прав будет стоить водителю в первый раз 3 400 гривен, а во второй раз эта сумма уже будет составлять 20 400 гривен.

Следующим нововведением является налог на роскошь. Теперь при покупке автомобиля стоимостью свыше 45 тысяч долларов владельцу придется заплатить в бюджет 25 000 гривен.

А еще обновятся всеми «любимые» камеры. Они начнут фиксировать езду по «встречке» и проезд на красный свет, за которые будут присылаться так называемые «письма счастья» со штрафами. Планами предусмотрено дополнительная установка еще 210 средств фиксации нарушений ПДД.

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