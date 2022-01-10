Информацию передает «НБН», ссылаясь на Donpress.com.

Стоит кому-либо явиться в «военкомат», его тут же отправляют на «военные сборы».

Об это пишут местные паблики, подчеркивая, что в случае отказа от прохождения сборов «резервисты» могут попасть под действие статьи «уголовного кодекса».

При этом работники «военкоматов» не признают никакие документы о хронических или острых заболеваниях и иных противопоказаниях к несению службы.

«Если человек прямо сейчас не лежит в больнице — значит годен. Военкоматы обзванивают (новинка) с разных номеров запасников и требуют СРОЧНО явиться якобы для сверки каких-то данных»,— отмечают паблики.

По их словам, мобильный оператор «Феникс» сыграл свою роль, продавая симки по паспорту.

А дальше, у прибывшего в «военкомат» резервиста забирают телефон, чтобы тот случайно не записал, разговоры внутри, а затем объявляют, куда он должен прибыть на следующий день для прохождения сборов.

Длительность таких «военных сборов», как правило составляет 5 дней. За участие резервистов поощряют «мелочной премией на сигареты».

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