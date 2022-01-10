Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт президента Украины.



На сегодня, как известно, выплаты за полный курс вакцинации против COVID-19 доступен лишь совершеннолетним украинцам. В это же время, прививать от коронавируса могут людей от 12-ти лет.



В связи с этим президент Владимир Зеленский, во время селекторного совещания по борьбе с коронвирусом, поручил премьер-министру Денису Шмагалю заняться разработкой программы выплат за вакцинацию и украинцам в возрасте от 12 до 18 лет.



Премьер, в свою очередь, рассказал президенту, что программой по выплате денег за вакцинацию уже воспользовались более 6,7 миллионов украинцев.

До этого мы писали, на что украинцы тратят деньги за вакцинацию.