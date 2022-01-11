Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

12 января в Украине будет преобладать морозная погода, хотя осадки синоптики не прогнозируют. На большей части территории страны дневная температура будет в пределах -13…-15 градусов. Теплее всего в Крыму, но и там воздух не прогреется выше -4ºС.

«12 января морозы в Украине усилятся. В ближайшую ночь они будут «кусать» украинцев за щеки и носы. Столбики термометров покажут -10…-18 градусов ночью. Днем – до -7…-12, а на Севере кое-где даже до -14 градусов», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

На западе Украины морозы будут умеренными — от -5 до -7 градусов днем ​​и до -9…-11 градусов ночью. Солнце время от времени будет появляется из-за облаков. Осадков не синоптики не прогнозируют.

На востоке страны ситуация почти идентичная. Разве что ночью будет не так холодно – лишь -7…-9 градусов.

В северных регионах следует ожидать более сильных морозов — до -11…-13 градусов днем ​​и до -14…-16 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков.

На юге Украины будет несколько теплее, там столбики термометров покажут -4…-6 градусов. Серьезные осадки не прогнозируются.

Погода в столице

В Киеве и области 12 января ночью будет облачно, но без осадков. Столбики термометров и ночью, и днем покажут -12…-15ºС.

Карта погоды на 12 января

Ранее сообщалось о погоде на 11 января 2022 года.