Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ТСН«.



О происшествии сперва сообщили в киевской полиции, но о том, кто оказался потерпевшим, здесь не рассказали:



«Злоумышленники попросили у потерпевшего сигарету, но когда им отказали — избили мужчину, отняв у него 3 000 гривен, мобильный телефон и банковскую карту. Злоумышленникам грозит до 6-ти лет тюрьмы».



Чуть позже в издании «Детектор медиа» сообщили, что потерпевшим мужчиной оказался журналист Андрей Куликов. Он сам также подтвердил, что избили и ограбили именно его. Куликов уточнил, что происшествие случилось на Рождество, 7 января. Журналист добавил, что не связывает это нападение со своей работой:



«Я нормально себя чувствую. Вчера даже провел свою программу. Полиция сообщила о происшествии вечером 10 января, но на меня напали ещё 7 января утром. Через 30 минут после нападения я уже был в полиции».



Как сообщили в самой полиции Киева, после оперативно-разыскных мер правоохранители быстро отыскали нападавших. Как выяснилось, на журналиста напало двое 23-летных парней. Один из них — уроженец Николаевской области, уже был судим за ограбления и оборот наркотиков. Второй нападавший — уроженец Волынской области, который уже пребывает в статусе подозреваемого за кражу.

Добавим, что недавно в Херсоне избили депутата от «Европейской солиадрности».