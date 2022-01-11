Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», паблики сепаратистов опубликовали снимки, сделанные на контрольном пункте въезда-выезда «Успенка».

В частности, на фотографиях можно увидеть огромные очереди на КПВВ «Успенка», который располагается на дорожном коридоре между государством-оккупантом и временно оккупированной частью Донецкой области.

Согласно опубликованным ресурсами сепаратистов данным следует, что за время обеденного перерыва на КПВВ скапливаются огромные очереди.

Местные жители, которые весьма возмущены происходящим, начали комментировать ситуацию в Сети. Люди пишут:

«Там никогда не было порядка. Да, наверное, уже и не предвидится. Там всегда подобное было»; «Особенно, если посмотреть на российскую сторону, то «Успенка» — это просто лютый ад»; «Практически всегда там такая ситуация»; «Почему все люди, такая толпа, без масок?».

Касательно ситуации по ОРДЛО, то депутат Верховной Рады Украины от пропрезидентской фракции Чернев заявлял, что если переговоры в Женеве между РФ и США завершатся провалом, то вполне вероятно, что Москва может признать псевдореспублики в качестве независимых.