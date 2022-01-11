Информацию передает «НБН», ссылаясь на Replyua.net.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в отдельных областях отметки термометров могут опуститься до -23 градусов.

Как объяснил синоптик, начиная со вторника-среды температура воздуха начнет существенно снижаться. Первыми ощутят на себе сильные морозы жители западных и северо-западных регионов Украины.

13 и 14 января жесткие морозы распространятся на всю территорию страны. Самая холодная погода в эти дни установится в Карпатах, где ночью столбики термометров опустятся до -23 градусов, на остальной территории ожидается от 12 до 17 градусов ниже нуля.

Днем по всей Украине будет от -8 до -13 градусов. Немного теплее будет в Донецкой и Луганской областях. Там в четверг и пятницу днём будет -1…-6 градусов, а ночью от 5 до 10 градусов мороза.

«Осадки в виде снега возможны 13 января в восточных, центральных и южных областях», — отметил Кибальчич.

Ранее мы сообщали о погоде на 11 января 2022 года.