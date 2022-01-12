Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

13 января в Украине синоптики прогнозируют самую холодную ночь в 2022 году. На большей части территории страны ночная температура будет в пределах -13…-19 градусов, а местами столбики термометров опустятся до — 24ºС. Теплее всего в Крыму, но и там воздух не прогреется выше -4ºС.

«Это крайне некомфортно при такой низкой температуре воздуха. Поэтому оставьте временно элегантные пальто, обувь и кепочки. Одевайтесь, будто собрались в полярную экспедицию», – отметилала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

Днем холоднее всего будет на востоке Украины. Так, в Харькове температура воздуха опустится до -11 градусов. При этом, в восточных и южных областях небо будет ясным.

В Черкассах, Кропивницком, Чернигове, Сумах, Полтаве и Житомире синоптики обещают снег, а в западных регионах – снег с дождем.

Самые маленькие морозы будут на западе Украины – около 0 градусов. Однако ночью температура воздуха все же опустится до -13…-15 градусов.

Ветер будет северо-западного направления, порывистый, местами до штормового.

Вместе с тем, уже днем 13 января в большинстве областей прогнозируется от -4 до -9, а на западе страны вообще до +2. Потепление охватит всю Украину уже в пятницу, 14 января.

Погода в столице

В Киеве и области 13 января будет облачно. Также синоптики обещают снег. Столбики термометров ночью будут показывать -16…-18 градусов, а днем температура воздуха поднимется до -1…-3ºС.

Карта погоды на 13 января

Ранее сообщалось о погоде на 12 января 2022 года.