Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Главком«.



11 января 2022 года на Донбассе был убит 28-летний украинский защитник Виктор Кучеренко. Он был старшим солдатом 17-той отдельной танковой Криворожской бригады им. К. Пестушко.



Погибший герой родился 28 августа 1993 года в селе Антоновка, что в Николаевской области, но проживал в Луганской области, в посёлке Новолазаровка:



«Трудно найти слова, когда перестает биться сердце украинского военного. Виктор был весёлым, спокойным, рассудительным. Ответственный, настоящая душа компании. Мы разделяем всю боль потери с близкими Виктора… Вечная память нашим Героям», — сообщили в Баштанской райгосадминистрации.



Отметим, что Виктор Кучеренко стал четвертым украинским защитником, который был убит в зоне ООС на Донбассе с начала января 2022 года.

Стоит отметиить, что до этого мы писали о ситуациина Донбассе за 11 января.