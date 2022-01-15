Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, заместитель секретаря СНБО Демедюк Сергей заявил, что за глобальной кибератакой на Украину стоит хакерская группа, которая связана с разведкой Республики Беларусь.

Согласно его словам, хакеры из Беларуси использовали вредоносное программное обеспечение, которое весьма похоже на то, которое применялось группой, связанной с российской разведкой.

Он отметил, что за хакерской атакой стоит группа, известная как UNC1151, и что она была прикрытием для более разрушительных действий за кулисами.

Цитата из сообщения Демедюка:

«То, что была произведена атака на сайты – это всего лишь прикрытие для боле разрушительных действий, которые осуществлялись за кулисами. Последствия всего этого мы все немного позже ощутим на себе».

Как известно, ранее также была озвучена цель, которую преследовали хакеры, атаковавшие Украину.