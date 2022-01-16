Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Zeit, украинский посол на территории Германии Андрей Мельник в канун официального визита главы внешнеполитчиеского ведомства ФРГ Бербок в Киев обратился с призывом к властям Берлина пересмотреть свою политику относительно непредоставления украинскому государству оборонительного вооружения.

Цитата из сообщения дипломата:

«Сейчас на территории Украины люди весьма разочарованы. И в эти дни уже настал момент истины, кто для нашей страны является настоящим другом. Поэтому мы направляем свое обращение лично к министру иностранных дел Анналене Бербок. Мы призываем в срочном порядке помочь Киеву необходимым оборонительным вооружением. Это нужно и с человеческой, и с нравистой точки зрения».

Что же касается наступательного вооружения, которого могли бы предоставить Украине на Западе, известно, что во время разговора Байдена и Путина глава Белого дома, по словам Ушакова, заверил руководителя Кремля в том, что на территории украинского государства не будет размещаться такого типа вооружение.