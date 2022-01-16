Специалист утверждает, что уже сейчас украинцы должны готовиться к вспышке нового варианта COVID-19, которая произойдет в ближайшее время. Донской подчеркнул, что нашем обществе необходимо внедрить широкое тестирование на «Омикрон».

Одной из главных причин активного инфицирования новым видом коронавирусной инфекции в Украине станут школьники на очной форме обучения.

Медик утверждает, что новый штамм будет молниеносно передаваться от ребенка к ребенку. Среди детей, которые находятся в одном помещении, возможности «Омикрона», который невероятно заразен, вырастут в разы.

Донской добавил, что можно не отправлять детей на онлайн-обучение домой, исходя из нынешней ситуации. При этом иммунолог предлагает работать на опережение, заранее отправив школьников на «дистанционку», поскольку такая мера уже в период вспышки «Омикрона» не принесет необходимый эффект.

Обеспокоены сложившейся ситуацией вокруг нового варианта коронавируса и западные специалисты. Медики из США утверждают, что в их стране растет количество зараженных детей штаммом «Омикрон». Специалисты призвали обратить внимание на главный симптом нового вида COVID-19, который часто появляется у малышей.