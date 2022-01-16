Как информирует «НБН», храбрость так называемых «киборгов», которые стояли на защите аэропорта в Донецке, отметил президент Украины Владимир Зеленский на собственной странице в социальной сети «Фейсбук».

Владимир Александрович написал в своем посте в социальной сети, что «киборги» смогли выстоять, несмотря ни на что, и их дух крепче, чем материал, из которого были перекрыты терминалы Донецкого аэропорта. Президент отметил, что собственным бесстрашием, а также несокрушимостью, бойцы показали всем украинцам, что они отстаивают собственную землю до конца. Верховный главнокомандующий добавил, что страна всегда будет помнить наших героев!

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Стоит отметить, что такое обращение президента население нашей страны оценило по-разному. Некоторые высказывали в своих комментариях солидарность, а другие – задавали вопросы.

В частности, одна из подписчиц страницы украинского лидера написала:

«Господин президент, почему защитникам ДАПа и Иловайского котла по настоящее время никто не присвоил звания Героев Украины? Многим – посмертно… Верю, что в один прекрасный день они таки станут официально Героями! Вечная память!».

screenshot — facebook.com/100007211555008

Касательно ситуации в Донецке, известно, что сегодня местные жители в социальных сетях проинформировали о том, что в некоторых районах слышны интенсивные обстрелы.