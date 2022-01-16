Как информирует «НБН», храбрость так называемых «киборгов», которые стояли на защите аэропорта в Донецке, отметил президент Украины Владимир Зеленский на собственной странице в социальной сети «Фейсбук».
Владимир Александрович написал в своем посте в социальной сети, что «киборги» смогли выстоять, несмотря ни на что, и их дух крепче, чем материал, из которого были перекрыты терминалы Донецкого аэропорта. Президент отметил, что собственным бесстрашием, а также несокрушимостью, бойцы показали всем украинцам, что они отстаивают собственную землю до конца. Верховный главнокомандующий добавил, что страна всегда будет помнить наших героев!
Стоит отметить, что такое обращение президента население нашей страны оценило по-разному. Некоторые высказывали в своих комментариях солидарность, а другие – задавали вопросы.
В частности, одна из подписчиц страницы украинского лидера написала:
«Господин президент, почему защитникам ДАПа и Иловайского котла по настоящее время никто не присвоил звания Героев Украины? Многим – посмертно… Верю, что в один прекрасный день они таки станут официально Героями! Вечная память!».
Касательно ситуации в Донецке, известно, что сегодня местные жители в социальных сетях проинформировали о том, что в некоторых районах слышны интенсивные обстрелы.
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