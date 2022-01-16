Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», в сообщении издания отмечается, что проживающие на территории Донецка жители в социальных сетях информируют об обстрелах в некоторых районах города.

По сообщениям людей, боевые действия наблюдаются в окрестностях Трудовских, что в юго-западных и западных районах города. Люди в социальных сетях предупреждают друг друга быть осторожными.

В сообщении отмечается:

«10 часов 15 минут утра. Уже на протяжении некоторого времени слышим интенсивные перестрелки в окрестностях Трудовских. Всем жителям поселка и других западных и юго-западных районов Донецка – будьте предельно осторожны и внимательны».

Примечательно, что никаких официальных данных о таких обстрелах пока что не поступало.

screenshot — donpress.com

Правда, в отчете ОБСЕ сообщали, что наемники Российской Федерации на Донбассе начали активно стягивать военную технику – танки и гаубицы, размещая ее с нарушениями линии соприкосновения.