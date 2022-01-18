Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», стала известна информация о том, что будет с теми, кто является заказчиками и исполнителями убийства бывшего главного боевика Донецкой области Александра Захарченко. Об этом рассказал действующий «командир» оккупантов Денис Пушилин во время своего визита на территорию незаконно аннексированного Крыма.

Таким образом, Денис Пушилин подчеркнул, что убийство Александра Захарченко – это одно из множества военных преступлений. Более того, он добавил, что все, кто к таким делам имеет отношение, «должны понести самые строгие наказания в качестве военных преступников».

Цитата из заявления Пушилина:

«Расследование уже полностью завершено. Имена исполнителей, а также заказчиков этого громко убийства уже были установлены. Причем все следы этого ведут на территорию Украины. Мы в обязательном порядке приведем всех, кто виновен в этом, на скамью подсудимых».

Насколько известно, ранее СМИ уже сообщали причину гибели Александра Захарченко в кафе в городе Донецке — это был взрыв в заведении. А вот бывший офицер ФСБ РФ, боевик Игорь Гиркин не сомневается, что к этому имеет отношение Кремль.