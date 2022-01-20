Информацию передает «НБН», ссылаясь на Replyua.net.

Особенно рекордным стал ноябрь 2021 года, когда за месяц население Украины сократилось на 90 000 человек.

Если 90 000 тысяч – это население небольшого городка, вроде Конотопа, то 650 000 – это численность такого большого города как Кривой Рог.

Сотрудники Госстата подтвердили все эти данные, назвав ситуацию с демографией в Украине катастрофической. По сравнению с 2020 годом темпы сокращения численности населения стали выше на 18%. А в ноябре 2021 года эта цифра и вовсе составила 38%, по сравнению с тем же месяцем 2020 года.

Эксперты подчеркивают, что пандемия коронавируса увеличила количество смертей в Украине, однако на демографическую ситуацию в стране она повлияла лишь отчасти.

Если учесть, что показатель 650 000 соответствует данным за 11 месяцев 2021 года, то за весь предыдущий год эта цифра будет еще больше.

Ранее мы сообщали о том, что долги за коммуналку растут прямо пропорционально росту тарифов: главные тенденции отопительного сезона 2021 – 2022 годов.