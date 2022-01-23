Как информирует «НБН» со ссылкой на штаб ООС, на протяжении последних суток, двадцать второго января, на фронте были зафиксированы четыре атаки со стороны российских наемников по позициям бойцов операции Объединенных сил. В результате Украина понесла санитарные потери – один из воинов нашей страны получил боевое травмирование.

В частности, наемники атаковали ВСУ вблизи Травневого и Водяного. Для обстрелов украинских защитников враг применял автоматические станковые гранатометы, минометы 82-мм калибра, а также противотанковые гранатометы. Также оккупанты применили беспилотное летательное средство, при помощи которого был сброшен выстрел ВОГ-25.

В сообщении штаба отмечается:

«Последствиями обстрела со стороны вражеских сил стало боевую травму. Защитник нашей страны был доставлен в медучреждение, где сейчас проходит курс лечения. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное».

Также в сводке говорится, что по состоянию на семь часов утра, двадцать третьего января, со стороны российских наемников было зафиксировано еще четыре атаки. Боевики открывали огонь в направлении Водяного, применяя минометы 120-мм и 82-мм калибров, а также гранатометы разных систем.

Отметим, что вчера стало известно о задержании члена НВФ бойцами ВСУ, который в полном обмундировании вышел на позиции украинских защитников.