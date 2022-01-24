Об этой информации сообщил телеграм-канал «За державу обидно…», передает «НБН».

В самом начале было отмечено, что военные Харькова начали готовиться к военному положению. Общественник сообщил, что туда начали съезжаться разного рода формирования военных, а также иностранные наемники.

«Не так далеко от объектов стратегического значения были замечены дежурные патрули на автомобилях. За город же принялись к оборудованию огневых точек. В самом же Харькове развернули контрразведывательную деятельность. Будьте осторожны!», — сообщил источник.

В начале общественность не очень поверила в такие высказывания. Однако сразу же на следующий день появился фотоотчет, где в определенных пунктах города стоят особые военные объекты. Речь идет о спецмашинах, которые, возможно, оборудованы пуленепробиваемыми обшивками и стеклом. Однако люди так и не поняли, что это за машины, и начали их попросту называть «броневики».

Кроме того, власти Украины тайно обратились к Западу: стало известно, о чем попросили Европу функционеры ОП.