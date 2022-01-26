Об этой информации сообщил телеграм-канал «Донецк», передает «НБН».

В самом начале источник распространил информацию, где говорится о том, что в ОРДО «власти» демонстрируют нечеловеческое поведение. Как оказалось, в Макеевке умер ребенок от бешенства. До этого его покусали стаи бродячих собак. Более того, сообщается, что в Макеевке гибнут от нападения бездомных животных не только дети, но и взрослые. При этом утверждается, что сепаратистам глубоко плевать на происходящее.

«В Макеевке не так давно ребенок скончался из-за заражения бешенством. Не так давно еще и дочку покусали на Гвардейке. Притом сильно. В больнице не присутствовало вакцин от бешенства или столбняка. При укусах же за ноги инкубационный период длится примерно 3 месяца. Редко – целый год. За три месяца уже поседела…Никому ничего не нужно. Власти не хотят принимать никаких мер. Обращалась ко всем, кому только можно – даже Пушилину», — сказала мастная жительница.

В конце же источник добавил, что спрашивать за смерть невиновного ребенка нужно с «депутата» Юрия Покинтелицы, которая стоит на охране «зоошизы» в ОРДО.

Напомним, у Зеленского возник новый план по ОРДЛО: источник ОП сказал, какое решение было принято.