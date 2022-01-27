Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

По мнению эксперта Forex Club Андрея Шевчишина, в случае вторжения России, падение курса национальной валюты будет зависеть от многих факторов, начиная от локализации боевых действий и сроков ведения войны до ответных мер властей, украинской банковской системы, уровня мобилизации населения и поведения участников рынка.

После того, как Россия развязала войну на Донбассе гривна в 2015 году упала на 63%, тогда как в Грузии в 2080 году цена доллара выросла только на 10%.

Военные действия в странах Африки привели к падению валюты на 70%.

Поэтому, по словам Шевчишина, в зависимости от сценариев и масштабов войны можно предположить, что гривна рискует упасть от 10% до 70%, то есть от 31,7 грн./доллар до 95 грн./ доллар.

«Хотя 70% — это сценарий тотальной войны и значительного уничтожения экономики Украины, что выглядит очень маловероятным. 50-55 грн. за доллар — это промежуточный сценарий», — резюмировал эксперт.

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