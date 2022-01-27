Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Поэтому, чтобы чувствовать себя хорошо и не болеть, нужно хорошо высыпаться.

Однако часто бывает, что у людей появляется бессонница, которая не дает возможности быстро засыпать.

Специалисты в этой области в таких случаях советуют воспользоваться методикой, которая позволяет быстро уснуть и полноценно отдохнуть во время сна.

Как уснуть за 2 минуты

Для начала нужно попытаться освободить голову от лишних мыслей. Затем необходимо расслабиться, начиная со лба, глаз, щек и челюсти. После расславить шею и плечи. Опустив плечи как можно ниже расслабляем руки, положив их свободно вдоль тела, а также кисти и пальцы.

После этого нужно сделать глубокий вдох и медленный выдох, сбрасывая все оставшееся напряжение. Далее последовательно расслабляем грудь, живот, бедра, колени, ноги и ступни.

Если в процессе появляются какие-то посторонние мысли, необходимо в течение 10 секунд повторять: «Не думай, не думай, не думай».

Конечно с первого раза эта методика не сработает, но ежедневные тренировки на протяжении 6 недель, по словам специалистом, помогут научиться засыпать в любое время и в любом месте за две минуты.

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