Об этой информации сообщили в InfoResist, передает «НБН».

Отмечается, что в период с 2020 по 2021 годы процент доверия жителей Украины к своему президенту снизился на 5%. Кроме того, социологи выяснили, что уже в конце предыдущего года сегодняшнему гаранту Конституции доверяли 27% опрошенных. При этом не доверяли ему целых 50%. Тогда уже баланс недоверия-доверия колебался в районе 23%.

Была проведена соответствующая параллель: если брать в пример данные за декабрь 2020 года, то доля доверяющих украинскому лидеру снизилась на 5%. На этом фоне еще баланс доверия-недоверия уменьшился на целых 10%.

Эксперты сообщают, что, если Зеленский продолжит в том же духе, его рейтинг окажется в чрезвычайно плачевном положении.

Что примечательно, в США жестко «прошлись» по Зеленскому: Береза показал, что выпустили по лидеру Украины.