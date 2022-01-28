Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 29 января в Украине будет по- весеннему тепло. В большинстве регионов столбики термометров днем будут показывать -1…+ 1 градус. Ночью подморозит до -3. Холоднее всего будет на Закарпатье, там ночная температура опустится до -6 градусов.

«Температура воздуха в большинстве областей Украины существенно не изменится, днем она будет колебаться около нуля», – написала Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

Теплее всего будет на юге Украины. В частности, в Одесской области днем будет +2…+4, в Николаевской и Херсонской – +1…+3.

На остальной территории страны температура в среднем будет находиться в пределах -1…+1 градус.

Осадки в виде мокрого снега пройдут в северных и восточных областях.

Погода в столице

В Киеве и области 29 января погода обещает быть ветреной. Столбики термометров и ночью, и днем будут показывать -1…+1 градус.

Карта погоды на 29 января

Ранее сообщалось о погоде на 28 января 2022 года.