Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.
О чем предупреждают синоптики
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 29 января в Украине будет по- весеннему тепло. В большинстве регионов столбики термометров днем будут показывать -1…+ 1 градус. Ночью подморозит до -3. Холоднее всего будет на Закарпатье, там ночная температура опустится до -6 градусов.
«Температура воздуха в большинстве областей Украины существенно не изменится, днем она будет колебаться около нуля», – написала Диденко на своей странице в Facebook.
Погода в регионах страны
Теплее всего будет на юге Украины. В частности, в Одесской области днем будет +2…+4, в Николаевской и Херсонской – +1…+3.
На остальной территории страны температура в среднем будет находиться в пределах -1…+1 градус.
Осадки в виде мокрого снега пройдут в северных и восточных областях.
Погода в столице
В Киеве и области 29 января погода обещает быть ветреной. Столбики термометров и ночью, и днем будут показывать -1…+1 градус.
Карта погоды на 29 января
Ранее сообщалось о погоде на 28 января 2022 года.
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