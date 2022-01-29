Синоптики предупреждают украинцев о приближающейся непогоде. На выходных засыплет снегом практически всю территорию страны. Снежный циклон принесет не только осадки, но и сильный штормовой ветер со значительным понижением температуры воздуха.

Карта метеорологического прогноза «Радар погоды» демонстрирует, что западные регионы нашей страны первыми «накроет» непогода, информирует «НБН».

В субботу около полуночи снегопад начнется в Закарпатской, Львовской, Ровненской и Волынской областях, уже утром холодный циклон доберется до столицы и центральных регионов Украины.

Восток нашей страны непогода не тронет, поскольку ветер загонит массы холодного воздуха на юг Украины и циклон перестанет действовать на территории аннексированного крымского полуострова.

На сегодня синоптик Наталья Диденко обещала комфортную, по-весеннему теплую температуру. По ее словам, во всех регионах страны температура воздуха будет колебаться около нуля.