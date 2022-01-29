Как информирует «НБН» со ссылкой DonPress, сепаратистские паблики отмечают, что на территории временно захваченного боевиками города Донецка, начиная с января месяца, были установлены новые тарифы на содержание жилых домов. Но обнародованы они были только на днях местными ресурсами.

Отмечается, что была изменена стоимость оплаты содержания многоквартирных жилдомов, сооружений, а также придомовых территорий в Донецке.

Также паблики ОРДО сообщают, что «распоряжение» о повышении стоимости на обслуживание жилдомов было подписано так называемым «главой администрации» Алексеем Кулемзиным.

Согласно его словам, на такие шаги в ОРДО пошли для того, чтобы улучшить состояние жилищных предприятий с финансовой точки зрения, а также повысить качество услуг, которые предоставляются в этом секторе.

На днях в Донецке озвучили зарплату шахтерам, а также условия труда.