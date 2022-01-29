Как информирует «НБН» со ссылкой на «Левый берег», министр обороны Украинского государства заявил в интервью газете Le Figaro (Франция), что в России пока что не приняли никакого решения относительно вторжения на украинские земли.

Цитата из заявления Резникова:

«Я весьма надеюсь на то, что Москва не пойдет на такой шаг. Полагаю, что Кремль попросту пытается занять позицию силы для ведения переговоров с Белым Домом и странами Европы. Угрожая вмешательством, они также испытывают единство наших союзников – Евросоюза и Штатов».

Кроме того, Алексей Резников удивлен тем, что некоторые американские эксперты гласят о большой вероятности войны, не припоминая при этом, что война началась еще в 2014-м году с незаконной аннексии Россией Крымского полуострова, а также военной агрессии на Востоке Украинского государства.

Военный чиновник резюмировал:

«И с того момента Российская Федерация все время продолжала применять арсенал гибридных методов с кибератаками, а также пропагандистскими операциями».

Стоит отметить, что в США сделали заявление о появлении напряженности в отношениях между Вашингтоном и Киевом на фоне российской агрессии.