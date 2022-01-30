Как информирует «НБН», источник телеграм-канала «Легитимный» рассказал, что в последнее время Ринат Леонидович Ахметов стягивает под себя буквально все политические силы, нацеленные на совершенно разные электоральные группы.

«К примеру, Ринат Ахметов в очередной раз начал весьма плотно «работать» с ВО «Свобода». Олигарх готовится к чему-то глобальному?».

Примечательно, что не так давно этот же ресурс сообщал о том, что в окружении гаранта Конституции Украины Владимира Зеленского появился человек, который ранее работал в компании олигарха Ахметова, и он якобы сможет наладить отношения между бизнесменом и президентом.