Девушка опубликовала видео на своей странице в Instagram, в котором поведала подписчикам о тяготах жизни в захваченном Крыму. Вскоре после скандала Мартовская поспешно закрыла свой аккаунт в соцсети, однако пользователи распространили ее ролик с жалобами.

Блогер заявила, что она устала от Крыма, где жить совсем «не круто» и она собирается оттуда «валить», информирует «НБН».

Комфортно существовать на полуострове, захваченном РФ, ей мешали ограничения, связанные с санкционными мерами. Девушка не могла без проблем получить визы для вылета в другие страны, денежные переводы и посылки из-за рубежа. Кроме того, санкции мешали ей развивать свой блог в соцсетях. Также она потратила все свои деньги на недвижимость в Крыму, которую теперь не может продать.

Россиянка рассказала, что подобные проблемы ежедневно появляются у всех крымчан.

«Я не понимаю, как там жить дальше», — пожаловалась блогер. К слову, вскоре она переехала жить в столицу РФ.

В своем Telegram-канале Сергей Стерненко отреагировал на прозрение инстаблогера о жизни жителей полуострова в оккупации и изоляции от остального мира. Блогер подчеркнул, что с приходом «русского мира» положение людей ухудшается.

Отметим, что в начале января был скандал с популярным российским блогером Даней Милохиным. Тиктокера не пустили на территорию Украины и отправили обратно другим рейсом.