При поиске фотостудии люди сталкиваются с такими препятствиями, как отсутствие отзывов и рейтинга, сложность найти студию в определенном районе, сложность найти студию с определенным интерьером и т.д. И если опытный фотограф, знает, как выбрать правильную студию, то новичок в этом деле может очень запутаться среди огромного выбора. Именно для решения подобных проблем был создан сайт Flashes.me

Какие проблемы решает Flashes.me?

Flashes.me – это сайт, на котором собраны все фотостудии крупных украинских городов, а также студии Минска. Flashes решает большинство проблем, связанных с поиском фотостудий, например:

Отзывы. На сайте очень простая система отзывов. Любой, кто имел съемку в определенной фотостудии может оставить подробный отзыв и поставить оценку.

Актуальность. Огромным преимуществом Flashes является актуальность информации на сайте. Здесь периодически обновляется информация о всех студиях, цене, залах и т.д.

Фоны. Просматривать вручную сайты всех фотостудий на наличие определенного фона может быть очень утомительным занятием. Как раз для этого Flashes предоставляет фильтр по типу и цвету фона. Вы можете выбрать фон

Интерьер. На сайте легко выбрать студию по определенному типу. К примеру, Вы можете поставить фильтр на поиск фоновой или интерьерной студии. Также есть возможность искать студию по стилю интерьера. Выбор таков: лофт, модерн, классика, минимализм, скандинавский стиль, бохо, марокко, барокко, средиземноморский, ретро/винтаж, прованс, азиатский, флора, романтический стиль.

Оборудование. Основное преимущество съемки в фотостудии – это наличие оборудования для света. Но не во всех фотостудиях оно есть. Многие студии имеют отличное расположение с панорамными окнами, что создают невероятный естественный свет. На сайте Вы сможете выбрать самую подходящую студию, выбрав фильтр «профессиональное оборудование/естественный свет».

Тип интерьера. Для некоторых фотостудий нужна домашняя атмосфера или уличный интерьер. На сайте Вы сможете выбрать нужный Вам тип интерьера: кухня, гостиная, спальня, ванная, кабинет, детская, душ, сад/дворик, имитация улицы, балкон/терраса, аквазона.

Предметы интерьера. Иногда для определенной фотосессии нужны конкретные предметы интерьера. Здесь Вам также поможет Flashes. Выбрать студию можно по наличию таких предметов: Диван, Стул, Стол, Комод, Сервированный стол, Журнальный столик, Детские игрушки, Пилон, Пианио, Качели, Сервированный стол, Кухонный декор, Водопровод, Варочная поверхность , Духовка, Холодильник, Куб, Панорамные окна, Ширма, Мольберт, Книжный шкаф, Кровать, Балетный станок, Кресло, Барный стул, Зеркало, Камин, Вазон, Ковер.

Цена. Удобный фильтр, в котором Вы сможете указать свой бюджет. Фотостудии есть в абсолютно разных ценовых диапазонах, поэтому Вы легко сможете найти зал, который идеально подойдет по стоимости.

Расположение. Для Киевских фотостудий есть фильтр с районами, по которым Вы легко сможете найти студию возле дома. При этом для всех городов есть интерактивная карта, на которой Вы также можете находить студии на определенных улицах.

Развитие сайта

Сейчас на сайте представлено 29 городов (Киев, Минск, Харьков, Львов, Одесса, Днепр, Винница, Полтава, Запорожье, Николаев, Ровно, Сумы, Чернигов, Черкассы, Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы, Хмельницкий, Херсон, Кропивницкий, Житомир, Ужгород, Луцк, Мариуполь, Кривой Рог, Кременчуг, Мелитополь, Белая Церковь, Мариуполь). Всего на сайте – 525 студий, в которых есть 1144 залов. Сайт активно развивается и в ближайшем будущем будет еще больше городов и новых студий. Также Flashes начинает активную работу для белорусского рынка.