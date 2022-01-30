Информацию передает «НБН», ссылаясь на Bank.gov.ua.

По данным Национального банка Украины 30 января 2022 года цена американского доллара составила 28,98 гривен, а евро стоит сегодня 32,34 гривен за евроединицу, что соответствует уровню предыдущего банковского дня.

Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Украины на 30 января 2022 года.

1 доллар США стоит 28,9879 гривен;

1 евро – 32,3432 гривен;

1 российский рубль – 0,3714 гривен;

польский злотый – 7,0927 гривен.

Средняя стоимость основных валют на наличном рынке составляет:

— доллар: покупка 28,80 гривен, продажа 29,10 гривен за единицу;

— евро: покупка 32,10 гривен, продажа 32,55 гривен за единицу.

Минэкономики опубликовало консенсус-прогноз на 2022 – 2024 годы, согласно которому курс гривны к доллару США будет расти, находясь под влиянием геополитических рисков и сложной ситуации в энергетической сфере.

Согласно прогнозу, на конец 2022 года — 28,1 гривен, на конец 2023 года — 28,4 гривны, на конец 2024 года — 29,0 гривен за доллар.

Ранее сообщалось о курсах валют на 28 января.