Как информирует «НБН», на официальной странице пресс-службы Объединенных сил говорится, что на протяжении минувших суток, двадцать девятого января, а также по состоянию на семь часов утра, тридцатого января, со стороны вражеских сил обстрелов не было зафиксировано.

Украинские защитники продолжают держать под собственным контролем ситуацию и выполняют задания военного руководство по отпору вооруженных агрессивных действий со стороны государства-оккупанта Российской Федерации.

Стоит отметить, что начиная с двадцать восьмого января ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил наблюдается без обстрелов. В комментариях под сообщением пресс-службы штаба ООС люди пишут, что такое затишье является странным. А другие пользователи благодарят воинов ВСУ за защиту Украинского государства.

Раньше вчера мы уже писали о ситуации на линии фронта. Согласно сообщению пресс-слжубы штаба ООС, воины Украины держат ситуацию на Донбассе под контролем.