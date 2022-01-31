Министерство здравоохранения расширило список организаций, работники которых должны обязательно проходить курс вакцинации от COVID-19. Документ начинает действовать уже сегодня, информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

На период действия карантинных ограничений иметь прививку от коронавирусной инфекции должны сотрудники органов местного самоуправления, здравоохранительных учреждений и коммунальных организаций.

В случае, если медицинские работники, коммунальщики и чиновники не сделают минимум одну прививку от ковида, их отстранят от работы и лишат зарплаты.

От трудовых обязанностей не отстранят сотрудников соответствующих учреждений, которые имеют медицинское заключение о противопоказаниях к вакцинации.

Отметим, что сейчас в Украине можно сделать бустерную дозу вакцины, однако ее получит определенная категория граждан – люди возрастом от 60 лет.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в стране намерены разрешить вакцинацию для детей от пяти лет. Представитель Минздрава рассказал, когда государство будет рассматривать этот вопрос.