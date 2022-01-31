Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 1 февраля в Украине будет морозная погода, однако без существенных осадков. Шквальный ветер ослабеет. А температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

«Существенных осадков во вторник ожидать не стоит. Впрочем, небольшой снег может выпасть в Карпатах и ​​близлежащих областях. Есть вероятность небольшого дождя в Одесской области и снега на Сумщине», – написала Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

Ночью синоптики прогнозируют в Украине -2…-8 градусов, днем – 0…+2 ºС, в южных областях — +2…+4 градусов, в Крыму — +4…+6 ºС. Также предупреждают о гололедице на дорогах.

Погода в столице

В Киеве и области 1 февраля погода будет морозной. Температура воздуха ночью составит -2…-6 градусов, днем столбики термометров будут на отметках 0…-2ºС.

Карта погоды на 1 февраля

Ранее сообщалось о погоде на 31 января 2022 года.