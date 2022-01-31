В январе украинцы занялись активным поиском работы после отдыха в период новогодних праздников. Специалисты зафиксировали рост активности поиска рабочих мест во второй половине первого месяца нового года.

Украинцы чаще всего просматривали вакансии охранника, уборщицы, водителя такси, продавца-консультанта, мерчендайзера и разнорабочего, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Жители Украины искали места работы преимущественно в Сумах, Харькове, Днепре, Одессе, Львове и столице.

По словам Кирильевнины, средняя заработная плата в нашей стране существенно выросла, однако такая тенденция будет сохраняться недолго. Уже в этом месяце зарплаты значительно снизятся.

Аналитик Алексей Кущ предупреждал, кто в этом году может остаться без работы. По его прогнозу, сейчас будут пользоваться большим спросом работники для сферы услуг. Также он рассказал какие профессии теряют свою актуальность.