Как информирует «НБН», в обнародованном на официальной странице пресс-центра ООС сообщении говорится, что по состоянию на 17 часов, тридцать первого января, в зоне проведения операции Объединенных сил со стороны незаконных вооруженных формирований России было зафиксировано два обстрела.

Известно, что вражеские силы открывали огонь у Светлодарска, а также вблизи Песков. Для обстрелов наемники Российской Федерации использовали стрелковое оружие, а также подствольные гранатометы.

Вблизи Светлодарска в результате преступных действий российско-оккупационных сил один из местных жителей получил огнестрельное ранение. Мужчину силами медподразделения одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины доставили в городскую больницу Светлодарска.

Также отмечается, что потерь в составе ООС в результате противоправных действий врага, к счастью, нет.

На протяжении прошлых суток, тридцатого января, боевики ОРДЛО также два раза открывали огонь по позициям ООС, в результате чего Украина понесла санитарные потери – ранение получил один из украинских защитников.