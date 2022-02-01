Как информирует «НБН», в эфире телевизионного канала «НАШ» генерал Министерства внутренних дел Украины Геннадий Москаль прокомментировал запуск Украинским государством пятнадцати энергоблоков АЭС. В частности, он высказал свои переживания по тому поводу, чтобы не произошло второго Чернобыля.

Комментируя запуск пятнадцати энергоблоков, Геннадий Москаль сказал:

«В стране наблюдается сегодня большая радость. Причиной тому послужила работа всех пятнадцати энергоблоков. Нужно молить Бога, чтобы Украинское государство прошло этот отопительный сезон. Только бы не произошло какого-то Чернобыля».

При этом генерал МВД добавил, что «Энергоатом» в действительности находится в, мягко говоря, нехорошем состоянии, а основное количество ядерного топлива Украина импортирует из России.

Геннадий Москаль заявил:

«Не стоит в данном случае хвалиться. Дай Боже, чтобы наш «Энергоатом» пережил это. Нужно посещать церковь. Нужно ставить свечку. Просить Бога пережить эту зиму. Чтобы энергоблоки работали нормально. Чтобы не было подобных Чернобылю последствий».

Ранее Геннадий Москаль высказал мнение о том, за что придется отвечать Зеленскому, Данилову и другим представителям действующей власти в Украине.