Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 2 февраля в Украине погода будет богата на осадки. В большинстве областей выпадет либо мокрый снег, либо дождь. Исключением будут только несколько северных и центральных областей. Мокрым снегом накроет Западную Украину, дождем и мокрым снегом – юг и восток. Осадки не прогнозируются только в Киевской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.

«Ближайшей ночью столбики термометров съедут вплоть до -6…-8 градусов, однако днем вежливенько вернутся к нулю. В дальнейшем морозы ночью – будут, днем больше хилых «плюсов», а со следующей недели будет царить, с незначительными колебаниями, оттепель и ночью, и днем», – написала Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

В западных, северных, восточных и части центральных областей Украины ночь будет морозной с температурой от -4 до -9 градусов.

Днем в большинстве регионов страны воздух прогреется до плюсовых показателей. При этом теплее всего будет в Крыму – + 6…+8 градусов. В Херсонской, Одесской и Николаевской областях – +3…+5.

Несколько ниже будет температура на Черниговщине, Сумщине и Житомирщине – от -1 до +1 градусов.

На остальной территории Украины дневная температура будет колебаться в пределах 0…+4 градусов.

Мокрым снегом накроет Западную Украину, дождем и мокрым снегом – Юг и Восток. Метеорологи не прогнозируют осадков в Киевской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.

Погода в столице

В Киеве и области 2 февраля погода будет морозной. Температура воздуха ночью составит -5…-6 градусов, днем столбики термометров будут на отметках -1…+1ºС.

Карта погоды на 2 февраля

Ранее сообщалось о погоде на 1 февраля 2022 года.