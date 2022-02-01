Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на данные опроса от Центра им. Разумкова.

Украинцы рассказали, как относятся к тому, что действующий президент Владимир Зеленский может снова пойти на президентские выборы и попытаться переизбраться на второй срок.

Несмотря на то, что нынешний президент остается лидером президентского рейтинга, большинство опрошенных (62,5%) не хотят, чтобы он баллотировался на второй президентский срок.

В свою очередь почти 19% сказали, что хотят видеть президента Зеленского в списке кандидатов в президенты на следующих президентских выборах. Еще 12% сказали, что до следующих выборов много времени, поэтому не ответили «да» или «нет» на данный вопрос социологов.

И еще почти 7% граждан затруднились с ответом.

Социологическое исследование было проведено в период с 28 по 31 января. Участниками стали 1206 граждан Украины, все они достигли совершеннолетия.

Стоит добавить, что украинцы сказали, какие партии хотят видеть в Раде.