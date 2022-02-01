Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Обозвав артиста «гаденышем» и зайдясь в истерике, он начал угрожать российским олигархам, чтобы те, не дай бог, не пригласили его на какой-нибудь корпоративчик.

«Вот если хоть один российский олигарх, предприниматель, продюсер хоть копейку Сердючке даст. Всех на карандаш надо взять», — истерил Соловьев в эфире своего шоу.

Украинский шоумен не оставил без внимания выходку пропагандиста и в свойственной ему юмористической манере разместил ответ на своей странице в Инстаграм. При этом, обозвав Рудольфовича Адольфовичем, Данилко разместил картинку, а в комментариях посоветовал российскому мастеру клоунады запастись таблетками от шизофрении.

Публикация стала очень популярной и собрала больше 10 тысяч лайков. Андрея Данилко поддержали многие украинские звезды такие, как Леся Никитюк, Владимир Остапчук и Злата Огневич и другие.

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