Секретарь Совета нацбезопасности и обороны заверил, что Вооруженные силы Украины могут вернуть оккупированные Российской Федерацией территории нашей страны.

При этом Украина не пойдет на такой шаг, поскольку власти не хотят решать этот вопрос военным путем, информирует «НБН» со ссылкой на комментарий Данилова в выпуске программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По его словам, возвращение оккупированных территорий военным путем будет сопровождаться большими жертвами среди мирного населения. Секретарь СНБО утверждает, что не представляет человека, который отдаст такой приказ, зная, что погибнет множество людей.

Он добавил, что РФ должна освободить захваченные земли и рано или поздно Москва вернет оккупированные территории Украине.

Данилов заверил, что в случае, если россияне примут решение завоевать остальные регионы нашей страны, Украина мобилизирует до 2,5 миллионов жителей.

С началом вторжения российской армии, по словам Данилова, на вооруженную агрессию соседней страны ответят не только ВСУ, но и все украинское общество.