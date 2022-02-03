Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «НБН».

В самом начале Данилов отметил, что Российская Федерация успела выдать людям больше 100 000 паспортов. По его словам, эти люди находятся на территории Украины и, прежде всего, были ее гражданами.

«Видим здесь создание повода, из-за которого Кремль в будущем будет говорить, что там живут люди иного государства. Однако, если эти люди имеют гражданства другой страны, то пусть спокойно забирают вещи и уезжают в Российскую Федерацию, а не пребывают на нашей территории», — сказал Данилов.

Данное заявление не понравилось пророссийским жителям Донбасса. Однако большинство людей в Украине полностью согласились с данной мыслью.

Напомним, РФ перебросила на Донбасс особый отряд: разведка Украины выяснила, кто это, и в чем его задача.