Как информирует «НБН» со ссылкой на «Реал», на своих страницах в социальных сетях жители пока что неподконтрольного Украине Донецка рассказали о сильном взрыве в городе ранним утром.

Так, люди пишут:

«Семь часов утра, Донецк. Ветка. Что это такое было?», «Громко гупнуло в Донецке на Воинке», «На Путиловке и на Ветке сильно слышно», «Не хило и на Топазе. Донецк».

Исходя из указанной местными жителями информации по микрорайонам, где был слышен взрыв, это произошло где-то вблизи линии фронта.

Буквально через полчаса жители Донецка начали также писать в социальных сетях, что немного севернее Донецка что-то сильно горит. Также люди писали, что ветер несет черный дым прямо в город.

«Пол восьмого утра. Донецк. Густой черный дым тянет в направлении северной окраины Путиловки», «Там горит что-то. Вроде бы как бывший «Укртелеком», «На КПД что-то, рядом с асфальтным заводом».

Взрыв в Донецке. Фото — real-vin.com

Как известно, буквально накануне украинский блогер предупредил местных жителей о веротных провокациях на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск.