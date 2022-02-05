Как информирует «НБН», об этом жителей Донецка предупредил известный украинский блогер «Фашик Донецкий» в своем телеграм-канале.

Речь идет о приезде в ОРДО из Российской Федерации одного из ТОП-пропагандистов Кремля, корреспондента «КП» Дмитрия Стешина. О своем приезде последний сообщил в социальных сетях.

Примечательно, что сложилась уже такая тенденция, что Стешин прибывает на Донбасс накануне определенных громких событий, которые имеют нужду в массированном информационном сопровождении.

В своем сообщении «Фашик Донецкий» пишет:

«Гру шник Стешин уже в городе. Значит, стопроцентно будет обстрел мирного населения на камеры российской пропаганды».

Немного ранее этот же российский пропагандист Стешин рассказал, что России не позволят сделать с Украиной.