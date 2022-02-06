Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное на Facebook-странице пресс-службы штаба ООС, на протяжении минувших суток незаконные вооруженные формирования шесть раз шли в атаку на позиции ВСУ.

Получившие ранения украинские военнослужащие сейчас находятся в медицинских учреждениях. Медики оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное.

Касательно обстрелов позиций защитников нашей страны, известно, что враг открывал огонь у Павлополя, Песков, Пищевика, а также Березового.

Для обстрелов позиций воинов ВСУ незаконные вооруженные формирования Донбасса применяли беспилотные летательные аппараты, с которых сбросили четыре гранатометных выстрела, стрелковое оружие, автоматические станковые гранатометы, а также ручные противотанковые гранатометы.

Летальных потерь в результате обстрелов со стороны врага, к счастью, Украина не понесла.

Также из сообщений в Сети известно, что вчера был весьма тяжелый день для жителей временно оккупированного Донецка. Люди с самого утра сообщили о сильном взрыве в городе, а немного позже появилась информация о масштабном пожаре складских помещений и гаражей в результате боевых действий.