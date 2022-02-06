Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение командующего УДА, которое он обнародовал на своей Facebook-странице, Дмитрий Ярош назвал Лукашенко «недобацьком» и вспомнил о его беготне с АКС-74У между безоружных протестующих людей у белорусской границы.

Цитата из сообщения Яроша:

«Слышали ли вы, друзья, что этот ур*д Лукашенко городит? Он на самом деле де*ил, который возомнил из себя полководца!. Чудо испуганное бегало с АКС-74У… Загнало в концлагеря мирных, безоружных белорусских протестующих, а потом верещало, что Украину сможет за три дня уничтожить… Ну-ну… Ждем «недобацька» вместе с его старшим братом Путиным. Мы им с удовольствием продемонстрируем украинское гостеприимство. Твари, добро пожаловать в ад!».

В свою очередь в Российской Федерации военные обратились к Путину с требованием немедленно прекратить свою преступную политику в отношении Украины, а также уйти в отставку.