Об этом сообщает «НБН».

В сети обсуждают состояние дорог в оккупированной Макеевке (Донецкая область). Журналист, делегат от Украины в ТКГ Денис Казанский опубликовал в социальной сети Twitter видео, на котором можно увидеть переезд в Ханженково.

На видео небольшой грузовик с трудом преодолевают огромные ямы, наполнены талой водой. А легковой автомобиль вообще застрял, его с трудом еле вытащили.

«Макеевка. Поселок Ханженково, Дороги «молодой республики»», — подписал Казанский видео.

Макеевка. Посёлок Ханжонково



Дороги молодой республики pic.twitter.com/Gy5sh5eQQU — Денис Казанський (@den_kazansky) February 4, 2022

Пользователи социальной сети начали активно комментировать увиденные кадры. Часть из них пишут, что этот поселок всегда выглядел неухоженным.

«Ханжонково всегда был самым неухоженным районом Макеевки».

Другие же начали иронизировать по этому поводу, отметив, что с начала российской оккупации состояние инфраструктуры дорог значительно ухудшилось.

««Республика» молодая и дороги молодые – первобытные», — иронизируют пользователи. «Нужно еще немного потерпеть», — добавляют другие. ««Процветает» по полной, когда перестали кормить Европу и встали с колен», — пишут комментаторы.

Ранее Казанский рассказал о серьезной проблеме в РФ, о кторой не говорят росСМИ.