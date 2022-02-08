Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала «Дом», передает «НБН».

Заместитель директора социологической службы «Рейтинг» Любомир Мысив отметил, что подавляющее большинство украинцев сегодня считают Россию страной-агрессором. По его словам, это 70% украинцев. Также украинцы негативно относятся к лидеру РФ Владимиру Путину. Однако, несмотря на российскую агрессию против нашего государства, есть часть украинцев, которые до сих пор положительно относятся к главе Кремля.

«После начала российской агрессии в 2014 году мнения украинцев резко изменились. На сегодняшний день 70% украинцев четко заявляет, что Россия является страной-агрессором. К Путину украинцы тоже относятся крайне негативно. Лишь 12% украинцев относятся к нему положительно», — сказал Мысив.

Кроме того, по его словам, социологи наблюдают рост патриотических настроений среди украинцев на фоне возможных новых угроз со стороны РФ.

«Если говорить в целом, то сам Путин является главным агитатором за вступление Украины в западные структуры (НАТО, ЕС, — ред.) и для повышения уровня патриотизма в Украине», — сказал социолог.

Также социолог рассказал, как изменилось отношение украинцев к странам-союзникам Украины на фоне возможного полномасштабного вторжения РФ. По его словам, украинцы стали лучше относится к США и Великобритании. Эти государства, как известно, предоставили Украине военную помощь. Также украинцы стали лучше относится к Турции, которая тоже активно поддерживает Украину на фоне новых угроз.

А вот отношение к Германии, по словам представителя группы «Рейтинг», ухудшилось.

К слову, ранее россияне сказали, что будет с рейтингом Путина, если он пойдет на полномасштабное вторжение в Украину.