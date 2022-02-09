Как информирует «НБН», журналист из Украины, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш на своей странице в социальной сети Facebook рассказал о требованиях работодателей к местным жителям.

Исходя из его сообщения, можно прийти к выводу, что людей никоим образом не спасают даже выданные им «паспорта» псевдореспублики «ЛНР». С такими документами местные жители не могут устроиться на работу в ОРЛО.

Гармаш пишет, что люди, которым выдали «паспорта «ЛНР», но у которых нет российского удостоверения личности, не могут трудоустроиться в местные «государственные» учреждения. Причем речь идет не о каких-то руководящих должностях, а о техническом персонале.

Цитата из поста Гармаша:

«Оказывается, на территории ОРДЛО граждане Российской Федерации более «белые», нежели местные «негры». «Паспорта» псевдореспублик не котируются даже при приеме на работу на территории «ЛНР» в «госучреждения». И это свидетельствует о том, кто в действительности руководит в Луганске и Донецке».

Кроме того стало известно, что на территории ОРДЛО вступают в силу новые правила, связанные с карантинными ограничениями.