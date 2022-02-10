Нацсовет по вопросам радиовещания и телевидения выписал штраф телевизионным каналам «НАШ» и «Макси-ТВ», которые принадлежат нардепу Евгению Мураеву.

На заседании ведомства в четверг, 10 февраля, было принято наказать ТВ-каналы. Телевизионщикам придется выплатить почти 25 000 гривен, информирует «НБН» со ссылкой на «Детектор медиа».

Нарушения удалось обнаружить при проверке эфиров каналов с 8 по 14 июля прошлого года. В то время, как квота должна была составить 75%, выяснилось, что «НАШ» показывал передачи на украинском языке всего 2 часа 26 минут (8,71%), а «Макси-ТВ» — 2 часа 25 минут (8,68%).

Телевизионщики Мураева должны оплатить штраф в течение 30 дней с момента, когда им сообщат соответствующее решение Нацсовета.

Отметим, что «НАШ» украинцы неоднократно обвиняли в трансляции пропаганды Кремля и требовали закрыть пророссийский ТВ-канал.

В октябре прошлого года в Первомайске активисты устроили «теплый прием» съемочной группе телеканала «НАШ» и Евгению Мураеву. В грубой форме они приказали телевизионщикам и нардепу покинуть их город.