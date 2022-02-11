В рамках анонсированной Зеленским программы украинцы старше 60 лет за две прививки от COVID-19 получат смартфоны, чтобы пользоваться приложением «Дія». Цымбалюк с юмором отреагировал на инициативу президента.

Журналист отметил, что ему понравилась идея с раздачей «еСмартфонов» пенсионерам, по его мнению, украинцы должны получить последнюю модель iPhone. «Яблочный» телефон покажет, что в нашей стране «закончилась эпоха бедности», информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Цымбалюк намерен поехать к родителям, чтобы обменять свой почти новый телефон на iPhone, который получит от государства его отец. Он добавил, что Украина станет главным партнером Apple, поскольку будет закупать у компании огромные партии смартфонов и, возможно, даже получит хорошую скидку.

Журналист убежден, что у программы Зеленского есть масса преимуществ. После раздачи телефонов произойдет «воссоединение семей», каждая бабушка будет видеть своих внуков намного чаще, поскольку они будут приезжать смотреть на состояние смартфона.

В то же время «вакцинную» инициативу главы Украины раскритиковал финансист Сергей Фурса. Эксперт считает, что раздача телефонов пенсионерам сильно ударит по бюджету страны и ее экономике. Он рассказал, чем для Украины обернется такой «аукцион невиданной щедрости».